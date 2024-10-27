عملية الدهس في "غليلوت" ضربة وصفعة مدوية للمنظومة العسكرية الصهيونية

وباركت لجان المقاومة الفلسطينية في بيان لها: إن عملية "تل أبيب" البطولية التي استهدفت جنودا وضباطاً من وحدة الاستخبارات العسكرية الصهيونية (8200).

وأضافت في البيان: "إننا نبارك عملية الدهس البطولية في "غليلوت" ونعتبرها رداً طبيعياً على الإجرام والإرهاب وحرب الإبادة الصهيونية في فلسطين ولبنان".

وتابع البيان: "إننا ندعو أحرار شعبنا ومقاوميه في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام 48 إلى تصعيد المقاومة للثأر لدماء الشهداء في فلسطين ولبنان".

وأوضح البيان: إن عملية "غليلوت" رسالة إلى الجمهور الصهيوني أن صورة النصر التي يسعى لها نتنياهو ما هي إلا وهم وسراب.

بدورها أعلنت حركة حماس في بيان لها: إن عملية الدهس البطولية التي وقعت قرب مقر "الموساد" شمالي "تل أبيب" تعد رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، ومجازره الوحشية المتواصلة خصوصاً في شمال قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن 6 قتلى و50 إصابة بينها 10 في حالة خطرة من جراء عملية دهس لعشرات الجنود الإسرائيليين قرب "غليلوت" شمال "تل أبيب".

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