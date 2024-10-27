عراقجي في رسالة الى غوتيريش : ايران تحتفظ بحقها الذاتي للرّد على عدوان الكيان الصهيوني

وطالب عراقجي، في رسالته الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، طالب عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن بهدف اتخاذ موقف حازم في سياق ادانة هذا العدوان.

واعتبر وزير الخارجية، هذا الاجراء من جانب الكيان الصهيوني، بانه انتهاك سافر لسيادة وسلامة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية واسس القانون الدولي، بما في ذلك البند الرابع من المادة الثانية لميثاق الامم المتحدة حول منع اللجوء الى القوة، وادانه بشدة.

ومضى عراقجي الى التاكيد، بان هذا الاجراء العدواني ياتي على امتداد جرائم الابادة في غزة وشن الحرب في لبنان، مما يشكل تهددا جادا للسلام والامن الدوليين ويؤدي الى مزيد من الفوضى في المنطقة.

ولفت عراقجي، في رسالته، انه رغم اعتراض معظم هذه الرشقات من قبل المنظومات الدفاع الجوي الايرانية، لكن مع ذلك فقد تسبب هذا العدوان الصهيوني في خسائر داخل المناطق المستهدفة والاهم من ذلك، اسفر عن استشهاد 4 عناصر من القوات المسلحة الايرانية.

انتهى ** ح ع