حزب الله : عملية “تل أبيب” البطولية تعبير حي عن إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته

وتقدم حزب الله، في بيان به، بالتهنئة والتبريك الى عائلة الشهيد البطل المقاوم الذي نفذه العملية؛ مؤكدا على انه "أثبت مجددًا بدمه وشجاعته وإيمانه، عظمة هذا الشعب المقاوم وصلابته وعزيمته في مواجهة الاحتلال".

واضاف : إنّ هذه العملية ومثيلاتها بكافة الأساليب والأشكال الممكنة تعبير حيّ عن إرادة هذا الشعب وقدرته وردّة فعل حقيقية وطبيعية على الاحتلال والعدوان والمجازر.

وتابع حزب الله عبر بيانه : انّنا على ثقة أنّ شعبينا الفلسطيني واللبناني وسائر شعوب منطقتنا وحركات المقاومة فيها الفخورة اليوم بهذه العملية البطولية ماضون على خطّ المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر وإزالة كابوس الاحتلال.

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المصدر / المنار