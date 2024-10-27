عراقجي : تلقينا إشارات عصر الجمعة عن احتمال شن الكيان الصهيوني هجوما على إيران

وأضاف عراقجي في تصريح له : نحن تبادلنا الرسائل مع عدة جهات قبل الهجوم، وكنا في تنسيق مستمر مع قواتنا المسلحة.

وأكد وزير الخارجية : اننا نحتفظ بحق الرد على تحركات الكيان الصهيوني وسيتم ذلك في الوقت المناسب.

وعن تفاصيل مباحثاته مع وزيري خارجية قطر ومصر، بعد هجوم الکیان الصهيوني علی ایران، قال : لا نحتاج إلى دول وسيطة لتبادل الرسائل مع أمريكا، والسفارة السويسرية تقوم بهذا العمل؛ وقد تواصل معنا مسؤولو الدول، معبرين عن تضامنهم مع إيران وإدانة تصرفات الكيان الصهيوني.

وتابع وزير الخارجية : إن موقف أوروبا المزدوج من هجوم الکیان الصهيوني على إيران كان متوقعا؛ وقال ان "الأوروبيین، مثل أمريكا، قدموا مساعدات مالية وعسكرية وسياسية وقانونية للكيان الصهيوني وتعاونوا مع هذا الكيان وهم متواطئون في العديد من جرائم النظام الصهيوني في المنطقة".

وحول الموقف الواضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجزر الايرانية الثلاث، قال عراقجي : هذه الجزر تابعة لإيران وستبقى كذلك إلى الأبد، وليس لدينا أي مجاملة مع أحد بهذا الشان.

انتهی**2054 / ح ع **