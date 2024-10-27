الحرس الثوري : اعتقال 4 ارهابيين على صلة بالحادث الارهابي في سيستان وبلوشستان

واوضح البيان، انه "علي خلفية الحادث الارهابي في مدينة تفتان الذي ادى الى استشهاد 10 من قوات الامن الداخلي، تمكنت الوحدات التابعة لمقر القدس بالتعاون مع القوات الاستخباراتية لوزارة الامن في سيستان وبلوشستان، من خلال عملية باستخدام الطيران المسير، القضاء على 4 عناصر تابعة للزمر الارهابية.

واضاف هذا البيان، انه تم في هذه العملية تحديد هوية 4 عناصر ارهابية اخرين ومطاردتهم والقبض عليهم، فضلا عن اصابة عدد اخرين منهم.

واكد البيان الصادر عن مقر القدس في سيستان وبلوشستان، على مطاردة جميع الارهابيين الهاربين من العدالة لغاية القبض عليهم.

انتهى ** ح ع