٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85641402
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الحرس الثوري : اعتقال 4 ارهابيين على صلة بالحادث الارهابي في سيستان وبلوشستان

٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ م
رمز الخبر: 85641402
الحرس الثوري : اعتقال 4 ارهابيين على صلة بالحادث الارهابي في سيستان وبلوشستان

زاهدان / 27 تشرين الأول/ أكتوبر / إرنا - اعلن مقر القدس التابع للقوات البرية بالحرس الثوري، القبض على اربعة ارهابيين كانوا على صلة بالحادث الارهابي الاخير في مدينة تفتان (بمحافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد).

واوضح البيان، انه "علي خلفية الحادث الارهابي في مدينة تفتان الذي ادى الى استشهاد 10 من قوات الامن الداخلي، تمكنت الوحدات التابعة لمقر القدس بالتعاون مع القوات الاستخباراتية لوزارة الامن في سيستان وبلوشستان، من خلال عملية باستخدام الطيران المسير، القضاء على 4 عناصر تابعة للزمر الارهابية.

واضاف هذا البيان، انه تم في هذه العملية تحديد هوية 4 عناصر ارهابية اخرين ومطاردتهم والقبض عليهم، فضلا عن اصابة عدد اخرين منهم.

واكد البيان الصادر عن مقر القدس في سيستان وبلوشستان، على مطاردة جميع الارهابيين الهاربين من العدالة لغاية القبض عليهم.

انتهى ** ح ع

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