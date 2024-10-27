خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني...عراقجي يدعو لوقف الدعم التسليحي والسياسي للكيان الصهيوني

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاحد، تباحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول احدث التطورات في المنطقة.

وفي معرض شرحه لموقف ايران من العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد العديد من المراكز العسكرية والدفاعية الإيرانية، دعا عراقجي إلى وقف الدعم التسليحي والسياسي للكيان الصهيوني وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في استخدام حقها الذاتي والقانوني في الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية وفقا لمبادئ القانون الدولي المقبولة وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإدانة العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني، والذي ياتي في الواقع امتدادا لجرائم الكيان في غزة ولبنان وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الكيان وإنهاء الإبادة الجماعية والمجازر في غزة ولبنان.

من جانبه أكد ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني في هذا الاتصال الهاتفي، في إشارة إلى الأوضاع الملتهبة التي تشهدها المنطقة، على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف من أجل تحقيق نتائج الجهود الحالية لخفض التوتر ومنع انتشار الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة.

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