سنُفهِم الكيان الصهيوني قدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني

ونشر موقع "KHAMENEI.IR " مساء الاحد جملة لقائد الثورة الاسلامية باللغة العبرية: الكيان الصهيوني ارتكب عملا وقحا، لقد أخطأ في الحسابات تجاه إيران. سنُفهمهم قوة وقدرة ومبادرة وارادة الشعب الإيراني.

وشدد قائد الثورة الاسلامية ، الأحد خلال استقباله الآلاف من عوائل شهداء الدفاع عن الامن الكرام، على ضرورة احباط حسابات الكيان الصهيوني الخاطئة بشأن إيران، وقال: لديهم حسابات خاطئة بشأن إيران ، ذلك لأنهم لا يعرفون إيران وشبابها وشعبها، وما زالوا غير قادرين على فهم قوة وقدرة ومبادرة وارادة الشعب الايراني بشكل صحيح، وهو ما يجب علينا أن نجعلهم يفهمونه.

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