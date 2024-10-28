٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85641492
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الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة باللغة العبرية:

سنُفهِم الكيان الصهيوني قدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ ص
رمز الخبر: 85641492
سنُفهِم الكيان الصهيوني قدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني

طهران / 28 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- كتبت الصفحة العبرية لمكتب قائد الثورة الاسلامية على منصة التواصل الاجتماعي X: سنُفهِم الكيان الصهيوني قوة وقدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني.

ونشر موقع "KHAMENEI.IR " مساء الاحد جملة لقائد الثورة الاسلامية باللغة العبرية: الكيان الصهيوني ارتكب عملا وقحا، لقد أخطأ في الحسابات تجاه إيران. سنُفهمهم قوة وقدرة ومبادرة وارادة الشعب الإيراني.

وشدد قائد الثورة الاسلامية ، الأحد خلال استقباله الآلاف من عوائل شهداء الدفاع عن الامن الكرام، على ضرورة احباط حسابات الكيان الصهيوني الخاطئة بشأن إيران، وقال: لديهم حسابات خاطئة بشأن إيران ، ذلك لأنهم لا يعرفون إيران وشبابها وشعبها، وما زالوا غير قادرين على فهم قوة وقدرة ومبادرة وارادة الشعب الايراني بشكل صحيح، وهو ما يجب علينا أن نجعلهم يفهمونه.

انتهى ** 2342

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