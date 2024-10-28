تتويج ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

وحصدت ايران في البطولة التي جرت خلال الفترة من 25 الى 27 تشرين الاول /اكتوبر في تيرانا، 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و 3 ميداليات برونزية.

تقلد الذهبية كل من مهدي يوسفي (79 كغم)، وأمير حسين فيروزبور (79 كغم) وأمير رضا معصومي (92 كغم) فيما احرز الفضية مهدي حاجيلوئيان (97 كغم)، ونال البرونزية كل من علي مؤمني (57 كغم) وإبراهيم خواري (61 كغم) وعباس إبراهيم زاده (70 كغم).

وجاء فوز المنتخب الإيراني بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم تحت 23 عاما، برصيد 158 نقطة، وحلت جمهورية أذربيجان في المركز الثاني بـ 98 نقطة، واليابان في المركز الثالث بـ 98 نقطة ايضا.

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