٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85641497
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تتويج ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٨ ص
رمز الخبر: 85641497
تتويج ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

طهران / 28 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- توجت ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما التي جرت في العاصمة الالبانية تيرانا ، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وحصدت ايران في البطولة التي جرت خلال الفترة من 25 الى 27 تشرين الاول /اكتوبر في تيرانا، 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و 3 ميداليات برونزية.

تقلد الذهبية كل من مهدي يوسفي (79 كغم)، وأمير حسين فيروزبور (79 كغم) وأمير رضا معصومي (92 كغم) فيما احرز الفضية مهدي حاجيلوئيان (97 كغم)، ونال البرونزية كل من علي مؤمني (57 كغم) وإبراهيم خواري (61 كغم) وعباس إبراهيم زاده (70 كغم).

وجاء فوز المنتخب الإيراني بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم تحت 23 عاما، برصيد 158 نقطة، وحلت جمهورية أذربيجان في المركز الثاني بـ 98 نقطة، واليابان في المركز الثالث بـ 98 نقطة ايضا.

انتهى ** 2342

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