تصفيات كأس آسيا للناشئين .. ايران تحرز المركز الثاني في مجموعتها بفوزها على الاردن

سجل لاعب الأردن خزرج القاسم (15 بالخطأ في مرمى فريقه) وأبو الفضل كاظمي (71) والبديل سلمان غفاري (77) والبديل الآخر مهرداد محمدي (90+4 من ضربة جزاء) أهداف إيران، في حين أحرز نور الدين عمرو (37) ومحمد مصطفى (40) هدفي الأردن.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً فوز هونغ كونغ الصين على سوريا 2-1 على نفس الملعب، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وكانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حسمت صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 9 نقاط لإيران في المركز الثاني، و6 لهونغ كونغ الصين، و3 نقاط لسوريا، في حين بقي رصيد الأردن خالياً من النقاط.

وحصلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات، في حين ينتظر المنتخب الإيراني تحديد أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز سوريا على الأردن 3-1 وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على هونغ كونغ الصين 8-2، في حين شهدت الجولة الثانية فوز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على سوريا 2-1 وإيران على هونغ كونغ الصين 7-1.

في المقابل شهدت الجولة الثالثة فوز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على إيران 4-1 وهونغ كونغ على الأردن 2-1، وشهدت الجولة الرابعة فوز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الأردن 3-0 وإيران على سوريا 1-0.

يشار إلى أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر يتأهل إلى النهائيات، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب السعودية المضيف.

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