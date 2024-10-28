٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85641511
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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف عسكري شمال فلسطين المحتلة

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٥ ص
رمز الخبر: 85641511
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف عسكري شمال فلسطين المحتلة

طهران / 28 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف عسكري في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها على تطبيق "تليغرام":"استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الإثنين 28-10-2024، هدفا عسكريا في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.

انتهى ** 2342

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