المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف عسكري شمال فلسطين المحتلة

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها على تطبيق "تليغرام":"استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الإثنين 28-10-2024، هدفا عسكريا في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.

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