المقاومة تستهدف آليات الاحتلال في جباليا وتقصف قواته في محاور قتال غزة

كذلك، استهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية وجرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9" بعبوات أرضية في محيط المقبرة الشرقية شرقي المخيم نفسه.

ونشر الإعلام العسكري كتائب القسام، مشاهد عن اشتباك المجاهدين مع عدد من جنود "جيش" الاحتلال داخل أحد المباني واستهدافهم بقذيفة "TBG" شرقي مخيم جباليا.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها بوابل من قذائف "الهاون" تحشدات قوات الاحتلال في محور "نتساريم" شمالي المنطقة الوسطى من القطاع.

وقصفت السرايا تحشدات قوات الاحتلال، بعدد من قذائف "الهاون"، في منطقة جحر الديك، ضمن عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي عمليتين منفصلتين، استهدفت كتائب شهداء الأقصى قوات الاحتلال في محور"نتساريم"، بصواريخ قصيرة المدى عيار"107".

وفي ظل عمليات المقاومة المستمرة عند مختلف محاور القتال في قطاع غزة، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جنديٍ متأثراً بإصابته الخطيرة قبل حوالى أسبوعٍ خلال المعارك شمالي القطاع.

وفي ظل تركّز عمليات المقاومة شمالي قطاع غزة، ولا سيما في جباليا، قال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آفي أشكنازي، إنّ "المستوى السياسي في إسرائيل، لم يعرف ولا يعرف كيف يحدّد الخطوة الأهم في الحرب، وهي الخروج منها".

وأكّد أشكنازي أنّ "إسرائيل" غارقة في غزّة، قائلاً: "نحن في غزّة غارقون في الوحل وفي عمق الطين، وهذا هو سبب عودتنا إلى جباليا، وهذا هو السبب الذي يجعل مقاتلي الفرقة 252 يقاتلون كل يوم في الزيتون وفي البريج"، لافتاً إلى أن "خطة مغادرة غزّة تمرّ عبر اتفاق إطلاق سراح الأسرى".

انتهى ** 2342