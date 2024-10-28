الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان بلغت 2672 شهيدا و12468

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة اعتداءات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، بلغت 19 شهيدا و108 جريحا.

وفي مجازر ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مناطق متعددة، أكدت الوزارة ارتقاء 10 شهداء وإصابة 55 شخصا من جراء الغارة الإسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان.

وارتقى شهيدان أيضا و 5 جرحى من جراء غارة شنها الاحتلال على منطقة بعلبك الهرمل شرقي لبنان وبلغت حصيلة العدوان على الجنوب 7شهداء و48 جريحا.

وقدمت الحكومة اللبنانية شكوى جديدة ضد الاحتلال الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدوانه على الأراضي اللبنانية.

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