٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٩ ص
رمز الخبر: 85641608
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان بلغت 2672 شهيدا و12468

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٩ ص
رمز الخبر: 85641608
الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان بلغت 2672 شهيدا و12468

طهران/ 28 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2672 شهيدا و 12468 جريحا.

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة اعتداءات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، بلغت 19 شهيدا و108 جريحا.

وفي مجازر ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مناطق متعددة، أكدت الوزارة ارتقاء 10 شهداء وإصابة 55 شخصا من جراء الغارة الإسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان.

وارتقى شهيدان أيضا و 5 جرحى من جراء غارة شنها الاحتلال على منطقة بعلبك الهرمل شرقي لبنان وبلغت حصيلة العدوان على الجنوب 7شهداء و48 جريحا.

وقدمت الحكومة اللبنانية شكوى جديدة ضد الاحتلال الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدوانه على الأراضي اللبنانية.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .