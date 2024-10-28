قاليباف يهنئ المنتخب الوطني للمصارعة لفوزه ببطولة العالم

وجاء في نص رسالة قاليباف: إن بطولة منتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 23 عاما الباعثة على الفخر في العالم جلبت مرة أخرى الفرح والسعادة للشعب الإيراني وأصبح هؤلاء الرجال الشجعان مصدر الفخر والشموخ للشعب، مثلما فعل ابطالنا في المصارعة الرومانية بشجاعة واستحقاق.

وأضاف: اهنىء المصارعين ومدربيهم ومسؤولي المنتخب الوطني والشعب الإيراني بهذا الفوز واتمنى مزيدا من التوفيق للناشئة والشباب الإيراني في جميع الساحات العالمية والدولية.

وتوجت ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما التي جرت في العاصمة الالبانية تيرانا.

وحصدت ايران في البطولة التي جرت خلال الفترة من 25 الى 27 تشرين الاول /اكتوبر في تيرانا، 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و 3 ميداليات برونزية.

وجاء فوز المنتخب الإيراني بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم تحت 23 عاما، برصيد 158 نقطة، وحلت جمهورية أذربيجان في المركز الثاني بـ 98 نقطة، واليابان في المركز الثالث بـ 98 نقطة ايضا.

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