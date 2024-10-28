٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85642060
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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غريب آبادي: الكيان الصهيوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85642060
غريب آبادي: الكيان الصهيوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة

طهران/ 28 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال أمين هيئة حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية "كاظم غريب آبادي"، إن تصرفات الكيان الصهيوني تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف غريب آبادي: وضعنا  المتابعة القانونية لجرائم الكيان الصهيوني على جدول اعمالنا من أجل لفت انتباه الرأي العام والمنظمات الدولية الى هذه الجرائم وممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال ومحاسبته. 

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه العدوان الصهيوني الاخير الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران، قال غريب آبادي: إن التصرفات الإسرائيلية بما فيها عدوانه الاخير تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: كما بعث وزير الخارجية الإيرانية برسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وطالب فيها الى عقد اجتماع عاجل وطارئ لمجلس الأمن وقد أيدت الصين وروسيا والجزائر هذا الطلب وهذا وسيعقد هذا الاجتماع اليوم لمناقشة ابعاد العدوان الصهيوني الاخير على ايران.
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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