وزير الداخلية الايراني: لا ينبغي للکیان الصهيوني أن يختبر قوة إيران

وجاء في نص رسالة تعزية "مومني" عقب استشهاد مجموعة من رجال قوى الامن الداخلي في البلاد: إن استشهاد المدافعين عن أمن الوطن كشف مرة أخرى عن شرف وشجاعة أبناء هذا الوطن و خبث العدو الصهيوني.

وأكد: وضعنا متابعة الحادث الإرهابي في تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان على جدول أعمال الشرطة وقوات الأمن وتم التعرف على الإرهابيين المأجورين لانزال العقوبة بحقهم.

وكتب مؤمني أهنئ وأعزي باستشهاد المدافعين عن أمن البلاد إلى قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني الكريم وعوائل الشهداء الكرام واتمنى لهم بالدرجات العلى.

يذكر ان 10 من كوادر قوى الامن الداخلي المنتسبين لمركز شرطة جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران استشهدوا في مواجهة مع عناصر ارهابية يوم السبت.

انتهی**1426