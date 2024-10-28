امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني : الكيان الصهيوني فقد شرعيته في اذهان الشعوب

وافادت ارنا، ان احمديان توجه اليوم الاثنين الى مكتب حماس في طهران لتقديم واجب العزاء باستشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحىى السنوار؛ حيث اجرى مباحثات مع ممثل حماس لدى الجمهورية الاسلامية "خالد قدومي".

وفي تصريح للصحافيين (عقب هذا اللقاء)، اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، بان "رسالة الشهيد السنوار اضحت اليوم، وبعد ارتقائه، اكثر وقعا، وجهاده اكثر تاثيرا، ودوره اكثر استدامة على المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني".

واضاف : ان وضع المقاومة متجلّ بوضوح في الميدان، حيث تخلف العدو الصهيوني عن اهدافه بعد مضي عام على حربه ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت احمديان، الى ان بوادر العجز والتسليم والهزيمة امام الشعب والمقاومة في فلسطين ولبنان، باتت واضحة في وجه وقول وسلوك الكيان الصهيوني.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى العدوان الصهيوني الاخير على اراضي الجمهورية الاسلامية، قائلا : ان هذه العملية، خلافا لمزاعم العدو وضجيجه الاعلامي، لم تترك حتى اثرا بسيطا على قدرات ايران العسكرية.

انتهى ** ح ع