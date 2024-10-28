٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85642326
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قائد الثورة يكتب تعليقا على كتاب حول اقتحام وكر التجسس الامريكي

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م
رمز الخبر: 85642326
قائد الثورة يكتب تعليقا على كتاب حول اقتحام وكر التجسس الامريكي

طهران / 28 تشرين الاول اكتوبر / ارنا - كتب سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، تعليقا على كتاب "ايستكاه خيابان روزولت" (محطة في شارع روزفلت)، الذي يتناول احداث اقتحام وكر التجسس الامريكي (سفارة الولايات المتحدة في طهران) ابان انتصار الثورة الاسلامية.

وافادت ارنا، انه على اعتاب حلول الذكرى السنوية لاقتحام وكر التجسس الامريكي في طهران (4 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 م)، سيصدر الاربعاء المقبل تعليق لسماحة قائد الثورة على هذا الكتاب، وهو من اصدارات "مركز الدراسات والابحاث السياسية" في ايران - شتاء 2023م.

كتاب محطة في شارع روزفلت، يقدّم اطلالة شاملة وقائمة على الوثائق والمستندات، حول العلاقات الايرانية - الامريكية منذ تاريخ اقتحام سفارة الاخيرة من قبل طلاب الجامعات الايرانية ابان انتصار الثورة الاسلامية (1979)، حتى تاريخ تحرير الرهائن الامريكيين بقرار الامام الخميني رضوان الله عليه (20 يناير 1981).

علما ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي، يؤكد على توعية جيل الشباب في ايران بشأن الوثائق والمستندات المتعلقة بحادث اقتحام وكر التجسس الامريكي، وضرورة دمجها في الكتب الدراسية.

انتهى ** ح ع

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