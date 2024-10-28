وزارة النفط : نمو إنتاج الخام الايراني لاكثر من ثمانية بالمائة

وحسب اعلان وزارة النفط نقلا عن التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فإن إيران أنتجت 3 ملايين و 316 ألف برميل من الخام في ايلول/سبتمبر، اي بزيادة 21 ألف برميل عن آب/أغسطس 2024.

وبحسب تقرير أوبك ايضا، فقد حلت السعودية في المرتبة الاولى بإنتاج يومي وقدره 8 ملايين و971 ألف برميل، وصنف العراق في المرتبة الثانية بإنتاج يومي بلغ 4 ملايين و 112 ألف برميل، بينما حافظت إيران على مرتبتها الثالثة من الانتاج في هذه المنظمة، بواقع 3 ملايين و316 برميلا يوميا.

انتهی**2054 / ح ع **