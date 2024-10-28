وزير الدفاع : الاضرار الناجمة عن العدوان الصهيوني كانت خفيفة

ولفت العميد نصير زادة، في تصريح له الاثنين، الى ان "القران الكريم يدعونا بأن نستعد ونعزز قدراتنا، ومن هذه القدرات هي الطاقات العلمية التي تمنح الدول الحائزة عليها قوة التفوق على غيرها".

وأشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، تواجد الولايات المتحدة في أقصى نقاط العالم، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وتحريض تايوان والتدخل في المضيقات والممرات المائية الدولية مثل باب المندب، والحرب بين روسيا واوكرانيا؛ قائلا : هذه التدخلات ناجمة عن السياسات الأحادية الامريكية التي تنفذها واشنطن في انحاء العالم، وبما يستدعي من الدول المنادية بالعدالة، سواء كانت مسلمة أو غير إسلامية، أن تركز على القواسم المشتركة بينها وتعمل على تعزيز مكانتها باستخدام قدراتها العلمية.

انتهى * ح ع