مصدر مسؤول : انعقاد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين إيران وتنزانيا

وافادت ارنا، انه تم خلال هذا الاجتماع التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم، والتي كان هدفها الأساسي تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن بين هذه التوافقات، يشار الى توقيع الجانبين على مذكرة عامة تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي وموارد الطاقة والتراث الثقافي.

كما تم التوقيع على 7 وثائق تعاون مشترك بين الوزارات في البلدين في مجالات الزراعة وتربية المواشي والتوظيف والرياضة ومكافحة الحرائق والبتروكيماويات والغرف التجارية في كلا البلدين.

انتهی**2054