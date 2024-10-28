٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85642429
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مصدر مسؤول : انعقاد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين إيران وتنزانيا

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٠ م
رمز الخبر: 85642429
مصدر مسؤول : انعقاد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين إيران وتنزانيا

طهران/28 تشرین الأول/أکتوبر/ارنا- اعلنت معاونية شؤون المراة والاسرة لرئيس الجمهورية الاسلامية في ايران، عن انعقاد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين إيران وتنزانيا، في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2024 في دار السلام؛ وذلك بعد مرور 16 عاما على عقد اخر اجتماع لهذه اللجنة المشتركة.

وافادت ارنا، انه تم خلال هذا الاجتماع التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم، والتي كان هدفها الأساسي تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن بين هذه التوافقات، يشار الى توقيع الجانبين على مذكرة عامة تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي وموارد الطاقة والتراث الثقافي.

كما تم التوقيع على 7 وثائق تعاون مشترك بين الوزارات في البلدين في مجالات الزراعة وتربية المواشي والتوظيف والرياضة ومكافحة الحرائق والبتروكيماويات والغرف التجارية في كلا البلدين.

انتهی**2054

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