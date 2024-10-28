٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85642589
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وزيرا الخارجية الايراني والسعودي يؤكدان ضرورة استمرار المشاورات الثنائية

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٧ م
رمز الخبر: 85642589
وزيرا الخارجية الايراني والسعودي يؤكدان ضرورة استمرار المشاورات الثنائية

طهران / 28 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على ضرورة مواصلة الاتصالات والتشاور الثنائي بين الجانبين.

وتم خلال اتصال هاتفي مساء الاثنين بين الخارجية الايراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مناقشة وتبادل الأراء حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقدّر عراقجي موقف المملكة العربية السعودية على اتخاذها موقفا سريعا في إدانة العدوان الصهيوني ، وطالب بتنسيق الدول الإسلامية لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومجازره الشنيعة ضد أهالي غزة ولبنان.

من جانبه شدد وزير الخارجية السعودي، على موقف بلاده في إدانة العمل العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني المتمثل بانتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة بذل الجهود من قبل جميع دول المنطقة لمنع توسع حالة انعدام الأمن.

وأكد الطرفان في هذا الاتصال على ضرورة التواصل والتشاور المستمر بين الجانبين.

انتهى ** 2342

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