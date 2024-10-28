وزيرا الخارجية الايراني والسعودي يؤكدان ضرورة استمرار المشاورات الثنائية

وتم خلال اتصال هاتفي مساء الاثنين بين الخارجية الايراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مناقشة وتبادل الأراء حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقدّر عراقجي موقف المملكة العربية السعودية على اتخاذها موقفا سريعا في إدانة العدوان الصهيوني ، وطالب بتنسيق الدول الإسلامية لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومجازره الشنيعة ضد أهالي غزة ولبنان.

من جانبه شدد وزير الخارجية السعودي، على موقف بلاده في إدانة العمل العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني المتمثل بانتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة بذل الجهود من قبل جميع دول المنطقة لمنع توسع حالة انعدام الأمن.

وأكد الطرفان في هذا الاتصال على ضرورة التواصل والتشاور المستمر بين الجانبين.

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