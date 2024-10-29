موسكو: الولايات المتحدة وحلفاؤها يحرضون على التصعيد في الشرق الأوسط

وافادت "RT" ان نيبينزيا قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على إيران، يوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة وعددا من حلفائها لم يحاولوا إقناع اسرائيل بضرورة التخلي عن هذه المغامرة الخطيرة للغاية، بل كانوا يشيرون بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن من حق إسرائيل الإقدام على مثل هذا الرد".

وتابع: "بالتالي هم تصرفوا بشكل غير مسؤول، لأنهم كانوا يحرضون بشكل متعمد على جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط، بدلا من محاولة إقناع الأطراف بالامتناع عن تبادل الضربات من جديد".

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، حسبما نعرف، كانت واشنطن كذلك تزود اسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية الضرورية لتوجيه الضربات".

وأكد أن "الهجوم لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل ويزعزع استقرار الأوضاع المتفاقمة أصلا إلى أقصى حد في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال على حافة الحرب".

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى أن تتعامل بمسؤولية مع التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسمح في نهاية المطاف للجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن الدولي بأن يستخدم كافة الأدوات الموجودة لديه لوقف النزاع وتنفيذ القرارات ذات الشأن حول التسوية في الشرق الأوسط".

انتهى ** 2342