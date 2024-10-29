القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز الاثنين، أن العملية الأولى استهدفت سفينة "SC MONTREAL " جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين.

وقال العميد سريع إن العملية الثانية استهدفت سفينة (MAERSK KOWLOON) في البحر العربي بصاروخ مجنح.

وأضاف سريع أنه في عملية منفصلة استهدفت العملية الثالثة سفينة (MOTARO) في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكداً أن العمليات الثلاث حققت إصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله تعالى.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن استهداف السفن الثلاث جاء لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنها لن تتردد في فرض الحصار البحري على العدو وتنفيذ عمليات الاستهداف لكافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، مضيفةً أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وفي ختام بيانها حيت القوات المسلحة اليمنية انتصارات المقاومة الإسلامية في لبنان وصمود المقاومة الإسلامية في غزة.

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