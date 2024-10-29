غوتيريش: لا بديل عن الأونروا

وأضاف "أنطونيو غوتيريش"في بيان "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".

وكان وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة قد أصدروا بيانًا مشتركًا، أعربوا فيه عن "قلقهم البالغ" بشأن إغلاق الأونروا، خاصةً في ضوء الوضع الإنساني المروع في غزة بسبب الحرب.

وتقدم الأونروا خدماتها لـ5.9 مليون لاجئ في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتوافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تفويضها للعمل سنويًا، وفقط الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها القدرة على إغلاق المنظمة.

وكانت "صحيفة جيروزاليم بوست" قد نقلت عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتوقع إقرار قانونين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس الشرقية وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة: أن "إسرائيل" تعتزم تمرير مشروعي قانونين لإغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على الرغم من تحذيرات الحلفاء والتهديدات بعواقب من الأمم المتحدة ومن المقرر إجراء تصويت رئيسي بهذا الصدد اليوم الاثنين.

وأوضحت: أنه من المقرر أن يمرر الكنيست اليوم مشروعي قانونين من شأنهما وقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية في غضون 90 يومًا، على الرغم من حملة الضغط الدولي الضخمة ضد مثل هذه الخطوة.

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