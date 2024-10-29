الرئیس بزشکیان: مشروع قانون الموازنة للعام القادم يتسم بالشفافية

قال مسعود بزشکیان في الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الإسلامي دفاعا عن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الايراني القادم (يبدأ من 20 آذار/مارس 2025) إن موازنة العام المقبل تحدد في إطار قانون البرنامج والسياسات العامة للنظام واضاف: لقد أولينا اهتماما بالمبادئ الأربعة وهي الهيكل والاستقرار والنمو الاقتصادي والتوظيف والعدالة في مشروع هذا القانون .

وأضاف: لقد أولينا اهتمامًا خاصًا للبنوك والبورصة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي.

وقال: حاولنا زيادة رؤوس أموال بعض البنوك کما حاولنا الاهتمام بالشرائح الضعيفة في المجتمع عند رفع الرواتب ويجب علينا الاهتمام بالفئات الضعيفة في جميع القرارات الاقتصادية.

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