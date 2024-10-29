٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85642802
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الرئیس بزشکیان: مشروع قانون الموازنة للعام القادم يتسم بالشفافية

٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٠ ص
رمز الخبر: 85642802
الرئیس بزشکیان: مشروع قانون الموازنة للعام القادم يتسم بالشفافية

طهران/ 29 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال الرئیس الإیراني "مسعود بزشكيان" إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الايراني القادم يتسم بالشفافية التامة، واضاف: لقد أولينا اهتماما بالمبادئ الأربعة وهي الهيكل والاستقرار والنمو الاقتصادي والتوظيف والعدالة في مشروع هذا القانون .

قال مسعود بزشکیان في الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الإسلامي دفاعا عن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الايراني القادم  (يبدأ من 20 آذار/مارس 2025) إن موازنة العام المقبل تحدد في إطار قانون البرنامج والسياسات العامة للنظام واضاف: لقد أولينا اهتماما بالمبادئ الأربعة وهي الهيكل والاستقرار والنمو الاقتصادي والتوظيف والعدالة في مشروع هذا القانون .
وأضاف: لقد أولينا اهتمامًا خاصًا للبنوك والبورصة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي.
 وقال: حاولنا زيادة رؤوس أموال بعض البنوك کما حاولنا الاهتمام بالشرائح الضعيفة في المجتمع عند رفع الرواتب ويجب علينا الاهتمام بالفئات الضعيفة في جميع القرارات الاقتصادية.

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