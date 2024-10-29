النونو: الاحتلال غير جاد في المفاوضات ويحاول المماطلة في كل جولة

وقال النونو في تصريحات لـ"قناة الأقصى":" حكومة الاحتلال ونتنياهو لا يريدون الوصول إلى اتفاق و‌‌نتنياهو يجعل من هذه الحرب حملة انتخابية لدعم الرئيس الأمريكي السابق ترامب".

وأضاف:" معركة طوفان الأقصى جعلتنا نرى صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدك العدو بأراضينا المحتلة"، مؤكداً أن معركة طوفان الأقصى فتحت عدة جبهات على الاحتلال لم تكن لولا هذه المعركة المباركة.

كما أكد أن الإدارة الأمريكية هي شريك للاحتلال الصهيوني في كل جرائمه ومجازره.

وبشأن اليوم التالي للحرب، قال :" هناك لقاءات ومشاورات مستمرة بين حركة حماس وباقي الفصائل لوضع رؤية وطنية مشتركة لليوم التالي للحرب".

وأضاف:" ‌‌‌‌هناك إجماع فلسطيني ورؤية متفق عليها باستبعاد أي جهة غير فلسطينية في حكم الشعب الفلسطيني".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن ارتقاء 43,020 شهيداً، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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