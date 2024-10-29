القوات المسلحة اليمنية تستهدف منطقة صناعية في عسقلان

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو المسير اليمني نفذ عملية عسكرية نوعية بعدد من الطائرات المسيرة، استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.

وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة نجحت في الوصول إلى أهدافها.

وأكد البيان: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية، ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وإنهاء العدوان على لبنان.

وفيما يأتي نص البيان.

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيدِ، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفتِ المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة "عسقلان" جنوبي فلسطين المحتلة.

وقد نفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة ونجحت المسيرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله.

إن القوات المسلحة اليمنية وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان سوف تواصل عملياتها العسكرية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

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