قاليباف يهنىء الشيخ نعيم قاسم بانتخابه امينا عاما جديدا لحزب الله

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" الى حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم:"اهنىء حزب الله المجموعة المناضلة والثورية على انتخابها الحكيم لسماحة الشيخ نعيم قاسم امينا عاما جديدا، والذي يعد خادما ومجاهدا ذو خبرة وتجربة عريقة وملتزما بمبادئ وأهداف جبهة المقاومة وحزب الله اللبناني.

واضاف قاليباف انه مما لاشك فيه أن ميادين المقاومة والنضال ضد جبهة الكفر وأعمال الكيان الصهيوني الغاصب المعادية للإنسانية، وبحضور شخصيات متميزة ومجاهدة و شجاعة مثل فخامتكم في جبهة المقاومة، ستظل دائما مظهرا من مظاهر النضال والثبات والصمود والنصر إلالهي، لافتا الى انه يجب ان يعلم الأعداء أن شهادة الوجوه المشرقة لمحور المقاومة لن تلحق أي ضرر في نفوس المجاهدين وأهداف النضال.

وتابع انه وببركة ذكرى القائد المجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان وغيرهم من شهداء جبهة المقاومة الغالية، وبحضور فخامتكم وجهود مجاهدي المقاومة الإسلامية ومقاومة ودعم الشعب اللبناني الصامد ووحدة الأمة الإسلامية، إن شاء الله سنشهد على الهزيمة الكاملة للكيان الصهيوني وازالته من الوجود وعلى تحقيق النصر الإلهي لجبهة المقاومة.

هذا وقد أصدر حزب الله بيانا يعلن فيه تسمية الشيخ "نعيم قاسم" أمينا عاما له، جاء فيه:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُوْلَهُ وَالذِيْنَ آمَنُوا فَإنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُوْن﴾

صدق الله العلي العظيم

انطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ "نعيم قاسم"، أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية.

وأضاف البيان: إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفي، على العمل معا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إن الله قوي عزيز.

25 ربيع الثاني 1446 هـ

انتهى**ر. م