وزير الخارجية : جميع اللاعبين عليهم ان يبذلوا الجهود لوقف الحرب في لبنان وفلسطين

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية الايراني، صباح اليوم الثلاثاء، مع سفراء الدول المعتمدين لدى الجمهورية الاسلامية.

واضاف عراقجي، انه في ظل الظروف الحساسة والمصيرية الراهنة، تؤكد الجمهورية الاسلامية الايرانية على تظافر الجهود الدبلوماسية من قبل الجميع لوقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني، كما تطالب المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة وحازمة لمنع الغارات والمجازر بحق الابرياء في غزة ولبنان، ومعالجة الظروف المزرية للنازحين وتيسير وصول المساعدات الانسانية والاغاثية الى تلك المناطق.

وشدد عراقجي قائلا : اننا نعتقد بانه مالم يتوقف العدوان على غزة ولبنان، سوف لن تنعم المنطقة بالاستقرار والهدوء.

واضاف : نحن اقترحنا مبادرة اقليمية وعملانية من اجل تسوية مستديمة وعادلة وشاملة، انطلاقا من مبدا اعتماد الحقوق الذاتية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واوضح وزير الخارجية، بان الحل الديمقراطي سيكون مجديا ومستديما للقضية الفلسطينية، ذلك ان ارض فلسطين تتعلق بالشعب الفلسطيني، وعليه فإن اي قرار حول مستقبلها يجب ان يُتخذ من قبل السكان الاصليين لهذا البلد؛ وبما يشمل المسلمين والمسيحيين واليهود.

وصرح عراقجي : فيما يخص الوضع بلبنان، اننا نعتقد ضرورة التركيز بعمق على الحقائق الميدانية والجغرافية لهذا البلد؛ مردفا ان المقاومة وحزب الله متجذران في الشعب اللبناني ولا يمكن القضاء عليهما.

وتابع : ان المطلوب من جميع اللاعبين هو ان يبذلوا الجهود من اجل وقف الحرب في لبنان وفلسطين؛ والاخذ بعين الاعتبار مصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني في سياق التوصل الى نتيجة دبلوماسية مطلوبة.

كما طالب مجلس الامن الدولي، ان يتدخل بهدف منع الكيان الصهيوني من التمادي في الحرب واراقة الدماء بغزة ولبنان، وفرض عقوبات مشددة وفقا للفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.

انتهى ** ح ع