عراقجي : جواز السفر الألماني لا يمنح الحصانة لأي شخص، فما بالك لو كان مجرما ارهابيا

جاء ذلك في تدوينة نشرها وزير الخارجية الايراني عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي، اليوم، حيث علق على تنفيذ حكم الاعدام بالمدان في ايران "جمشيد شارمهد" متزعم زمرة "تندر" الارهابية (فجر الاثنين).

واضاف : لا يوجد إرهابي يتمتع بالحصانة في إيران، حتى لو كان مدعوما من ألمانيا؛ جمشيد شارمهد، مواطن إيراني، قاد بشكل علني وبوقاحة الهجوم الإرهابي على احد المساجد (حسينية)، والذي أسفر عن مقتل 14 من الابرياء، بينهم نساء وأطفال، وأصيب أكثر من 200 شخص في هذا الهجوم؛ الأدلة متوفرة بكثرة ويستطيع الجميع مراجعتها.

وتابع عراقجي : ايها (السيدة وزيرة خارجية المانيا) أنالينا بيربوك، كفي عن التمويه والالاعيب النفسية والتضامن مع قاتلي الاطفال والارهابيين، ولا تتخفون وراء الشعارات المخادعة لحقوق الانسان؛ نحن لم ننس بأن رعايا المانيا هم من قدموا السلاح الكيمياوي الى كيان صدام.

وشدد عراقجي، في خطابه لوزيرة الخارجية الالمانية، على، "ان حكومتكم متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل؛ وألمانيا هي الموّرد الثاني للأسلحة الفتاكة الى الكيان الصهيوني لارتكاب جرائم التطهير العرقي في غزة والمجازر في لبنان، انظري حولك، حتى شعبك يسخر من ادعاءاتك المتعجرفة بشأن حقوق الإنسان".

انتهى ** ح ع