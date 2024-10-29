سياسي ايراني : الكيان الصهيوني يستعد للانهيار النهائي

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لأحزاب جبهة المقاومة الإسلامية، الذي عقد اليوم الثلاثاء باستضافة حزب المؤتلفة الاسلامیة، ومشاركة ممثلين عن فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان والهند؛ تحت بشعار "مدرسة نصر الله، مواصلة الجهاد في سبيل الله وقوة حزب الله".

واضاف بادامجيان : ان النصر رهن بالدعم الحاسم لجبهة المقاومة الإسلامية.

الى ذلك، راى "خالد قدومي" ممثل حركة حماس في طهران : علينا أن نشجع الحركات الإسلامية في العالم لكي يتسنى لها اتخاذ إجراءات عملية انتصارا لفلسطين.

كما اعتبر "ناصر أبو شريف" ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في طهران، الوضع الحالي بمنطقة غرب آسيا، انه يمر بمرحلة تاريخية مهمة، وقال : علينا أن نقترح بناء "الجبهة الإسلامية الجديدة" في الوقت الذي اعلنت فيه أمريكا والغرب عن مخطط "شرق أوسط جديد".

واكد "صلاح فحص"، ممثل حركة أمل اللبنانية في هذا الاجتماع، بان أمريكا هي الداعم الرئيسي لـ "إسرائيل" في المنطقة، ومن الضروري أن يقف الجميع بما في ذلك الشيعة والسنة والمسيحيون ضد هذه المؤامرة.

بدوره، اعتبر "أبو نور" ممثل حزب الفضيلة العراقي خلال تصريحه بهذا الاجتماع، أن جبهة المقاومة ودول المنطقة حاضرة على الساحة، واليوم من الضروري أن تأتي الحكومات الإسلامية إلى الساحة وتدعم الشعب المظلوم في فلسطين ولبنان.

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