طهران تؤبن الشهيد السيد صفي الدين

وجاء في بيان المجلس لهذه المناسبة، انه "تكريما للمقام الشامخ للسيد هاشم صفي الدين، ستقام مراسم تابينية يوم الخميس (المقبل)، عند الساعة الثالثة عصرا، في جامع الامام الصادق (عليه السلام) بطهران.

واضاف : إن هذا الانسان العظيم الذي نال مرتبة الشهادة في سبيل الدفاع عن المبادئ الخالدة للشعب الفلسطيني المظلوم، والتصدي لمؤامرات وجرائم الكيان الصهيوني الغاشم، هو اليوم مع غيره من شهداء جبهة المقاومة، بعد ان حمل نبراس طريق المقاومة والحرية في قلب العالم الإسلامي، والنضال البطولي لشيعة لبنان في مواجهة العصابة الإجرامية الصهيونية المدعومة من الغرب المعتدي وأميركا المجرمة؛ لتبقى راية الحق والعدالة خفاقة بقوة على أكتاف المقاومين.

واعتبر مجلس تنسيق الاعلان الاسلامي، حضور الشعب الايراني المؤمن والواعي، في هذه المراسم، انه تجديد للعهد مع نهج الشهداء الابرار، ورسالة حازمة للعالم، بان "ايران الاسلامية ستبقى في جميع الظروف داعمة للمظلومين الابطال في لبنان وغزة، وستدافع عنهم قبال الصهيونية الدولية بقيادة امريكا المجرمة".

انتهى ** ح ع