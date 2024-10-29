عراقجي يعلق على تصريحات بوريل حول الارهابي شارمهد

وكتب عراقجي في حسابه على منصة اكس، مخاطبا بوريل : هل لديكم فكرة بشان "تدابير الاتحاد الاوروبي" لحماية عوائل اولئك الذين قتلوا بواسطة شارمهد؟، وإذا لم يكن لديكم إجابة، فينبغي القول بأن أوروبا ليست سوى رمز للنفاق.

واضاف : سيد بوريل، عندما تشيرون الى دعم الحياة والكرامة الانسانية، انني احب ان اصدق ذلك، لكن الحقيقة هي ان زملائكم في اوروبا يدعمون من دون اي خجل، جرائم الابادة في غزة والمجازر في لبنان.

وتابع وزير الخارجية : هل لديكم فكرة عن "التدابير المتخذة من قبل الاتحاد الاوروبي" لانهاء المجازر التي راح ضحيتها اكثر من 50 الف فلسطيني بغزة؟، وماذا عن "تدابير الاتحاد الاوروبي" للحدّ من نزوح 1.5 مليون لاجئ في لبنان وعودتهم الى منازلهم؟

واعلن "المركز الإعلامي للسلطة القضائية الايرانية"، تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد، متزعم زمرة "تندر" الإرهابية، فجر الاثنين 28 تشرين الاول الجاري، بعد الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار المحكمة في المحكمة العليا.

وكان شارمهد متزعم الزمرة العميلة "الجمعية الملكية" المعروفة بـ "تندر" قد خطط لسنوات طويلة للعديد من العمليات الإرهابية ضد جمهورية إيران الإسلامية بناء على طلب أسياده في اجهزة التجسس الغربية والاميركية والصهيونية.

ومن اعماله الاجرامية يمكن يمكن الاشارة الى تفجير حسينية "سيد الشهداء (ع)" في شيراز جنوب ايران، والذي أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 200 شخص من ضمنهم نساء واطفال.

هذا الإرهابي المجرم المحترف والمطلوب دولياً بتهم إرهابية عديدة، وقع في قبضة رجال الامن الايراني بعد ان كان قد استفاد بعد سنوات من مجزرة حسينية "سيد الشهداء (ع)" من استضافة ودعم الدول الأوروبية واميركا له وكان تحت حماية معقدة من قبل أجهزة استخباراتهم.

انتهى ** ح ع