وزير الدفاع : إيران قادرة على تنفيذ عشرات العمليات المماثلة لعملية الوعد الصادق

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "ابراهيم رضائي"، نقلا عن العميد نصير زادة خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم الثلاثاء : إن هدف الهجوم الأخير للكيان الصهيوني هو إبطاء قدرات إيران القتالية والدفاعية، لكنه لم يحقق أيا من أهدافه.

وأضاف وزير الدفاع، بحسب رضائي، أنه "لم تتضرر دورة إنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع الجولي، بشكل جدي، وقد تم إصلاح الأضرار"؛ لافتا الى ان "90% من الصواريخ الإيرانية أصابت الأهداف في عملية الوعد الصادق 2، لكن الكيان الصهيوني حجب الحقائق".

وتابع العميد طيار نصير زاده، أن "إيران قادرة على تنفيذ عشرات العمليات المماثلة لعملية الوعد الصادق وهي تمتلك قدرة دفاعية عالية".

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