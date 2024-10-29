٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٥٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85643633
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أنصار الله : انتخاب قاسم يؤكد أن حزب الله عصي على الانكسار

٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٥٨ م
رمز الخبر: 85643633
أنصار الله : انتخاب قاسم يؤكد أن حزب الله عصي على الانكسار

طهران / 29 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمينة، "للأخوة الأشقاء في حزب الله وللمقاومة الإسلامية في لبنان"، انتخاب "الشيخ نعيم قاسم"، أمينا عاما لحزب الله، "في هذه اللحظة المفصلية والاستثنائية من تاريخ الحزب والمواجهة مع العدو الصهيوني".

واكد سياسي أنصار الله، في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن "انتخاب الشيخ نعيم قاسم خلفا لسماحة الأمين العام السابق لحزب الله سيد الشهداء على طريق القدس السيد حسن نصر الله، يؤكد أن للحزب أرضية صلبة وراسخة عصية على الانكسار".

وأشار البيان إلى، أن "عملية انتخاب الأمين العام بعد ملء الشواغر في مختلف المفاصل القيادية للحزب بهذه السرعة والسلاسة وبهذه الروحية الجهادية، يثبت من جديد أن حزب الله فكرة لا تموت".

وشدد سياسي انصار الله، على "الوقوف إلى جانب القيادة الجديدة لحزب الله لبنان؛ مباركاً للمقاومة "العمليات النوعية المتصاعدة على طريق إيلام العدو وإفشال مخططاته الخبيثة بحق لبنان شعبا ومقاومة".

انتهى ** ح ع

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المصدر / المسيرة 

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