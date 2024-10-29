أنصار الله : انتخاب قاسم يؤكد أن حزب الله عصي على الانكسار

واكد سياسي أنصار الله، في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن "انتخاب الشيخ نعيم قاسم خلفا لسماحة الأمين العام السابق لحزب الله سيد الشهداء على طريق القدس السيد حسن نصر الله، يؤكد أن للحزب أرضية صلبة وراسخة عصية على الانكسار".

وأشار البيان إلى، أن "عملية انتخاب الأمين العام بعد ملء الشواغر في مختلف المفاصل القيادية للحزب بهذه السرعة والسلاسة وبهذه الروحية الجهادية، يثبت من جديد أن حزب الله فكرة لا تموت".

وشدد سياسي انصار الله، على "الوقوف إلى جانب القيادة الجديدة لحزب الله لبنان؛ مباركاً للمقاومة "العمليات النوعية المتصاعدة على طريق إيلام العدو وإفشال مخططاته الخبيثة بحق لبنان شعبا ومقاومة".

انتهى ** ح ع

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المصدر / المسيرة