إيران تدین بشدة الهجوم العسكري الصهيوني على منزل سكني في بيت لاهيا

وردا على الاعتداء الهمجي الذي شنته القوات الصهيونية اليوم على منزل سكني في بيت لاهيا، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من ستين مدنياً وإصابة العشرات، أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، بشدة، استهداف المناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية في القطاع، وطالب بالتحرك الدولي الحاسم من أجل وقف هذه الجرائم ومحاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال.

واعتبر بقائي، استمرار الاعتداء على المناطق السكنية والابادة الجماعية لأبناء غزة، والذي تزامن مع الحصار الكامل على المنطقة الشمالية لقطاع، ومنع المساعدات الإنسانية، بأنه جريمة خطيرة ومثال واضح على جريمة حرب وجزء من مخطط ابادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً من أرضه؛ لافتا الى إلى مسؤولية جميع الحكومات في وضع حدّ لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام الاحتلال.

وأدان المتحدث باسم الخارجية، الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية لكيان الاحتلال، واعتبر هذه المجموعة من الانظمة، متورطة في الجرائم التي تمارس في غزة؛ داعيا إلى تعبئة المجتمع الدولي بهدف استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

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