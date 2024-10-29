إيران تدعو المجتمع الدولي لإيلاء المزيد من الاهتمام بالاوضاع الحرجة في السودان

واشار بقائي في تصريح له مساء الثلاثاء إلى الأنباء الواردة بشان استمرار الصراعات في السودان وقتل المدنيين وتشريد عدد كبير من السكان في مناطق مختلفة من هذا البلد، ووضع هذه الاوضاع بانها محزنة ومؤسفة، معتبرا تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية في هذا البلد أمرا مقلقا للغاية.

وطالب متحدث الخارجية الايرانية ، المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية الدولية لايلاء المزيد من الاهتمام بالوضع الحرج في السودان وأكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الصراع والتعامل الفوري مع الوضع الإنساني وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية للنازحين والمحتاجين.

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