ايران تدين قرار "إسرائيل" ضد الأونروا وتدعو مجلس الأمن لايقاف آلة الحرب الاسرائيلية

وقال أمير سعيد إيرواني السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم الثلاثاء حول موضوع "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية": تعاني غزة من حملة لا هوادة فيها من الدمار والمعاناة. خلال العام الاخير، تسببت أعمال الكيان الإسرائيلي العدوانية وأعمال الإبادة الجماعية في أضرار غير مسبوقة للمدنيين في غزة. يخضع شمال قطاع غزة الآن لحصار وحشي، وقد حولت العمليات العسكرية الإسرائيلية المناطق المكتظة بالسكان مثل جباليا إلى مناطق صراع نشطة، مما أدى إلى محاصرة المدنيين دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الرعاية الطبية.

واضاف: لقد ترك هذا الحصار المطول أمام المدنيين خيارات صعبة؛ إما الفرار تحت النيران [الصهيونية]، أو المخاطرة بالموت أينما كانوا. وفي الوقت نفسه، لا تزال المساعدات الإنسانية محظورة؛ وهو الإجراء الذي يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

وتابع: يحرم المدنيون، بما في ذلك عدد لا يحصى من الأطفال والأسر، بشكل منهجي من الخدمات الأساسية ويواجهون المجاعة ونقص المساعدات الطبية والتهديد المستمر بالتشرد. ويواصل كيان الفصل العنصري الإسرائيلي استخدام الجوع كسلاح، وتم تعليق كافة المساعدات الإنسانية لغزة منذ أكثر من أسبوعين وأدى الحصار إلى تعليق الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات الأساسية وغيرها من الخدمات الحيوية إلى أجل غير مسمى.

واردف: هذه الإجراءات هي أكثر من مجرد حظر دخول المساعدات؛ بل هو هجوم مباشر على كرامة وحقوق الفلسطينيين ومحاولة لتقويض حقهم الأساسي في الحياة. يجب أن تظل غزة موحدة، ويجب ألا يُجبر شعبها على التهجير أو التعرض لهذا القمع الممنهج.

واكد: نحن ندين بشدة القرار الذي اتخذه الكيان الإسرائيلي مؤخرا باستهداف وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سعيا إلى منعها من تقديم الدعم الحيوي. هذا الإجراء، الذي أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بـ "العقاب الجماعي"، يتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات القانونية للكيان الإسرائيلي.

واعتبر إن الأونروا هي العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة وإن استهدافها يحرم الفلسطينيين من المساعدات الحيوية ويضيف طبقة أخرى من المشقة إلى الأزمة.

واضاف: إن الإفلات غير المحدود الذي يتمتع به الكيان الإسرائيلي من العقاب على الجرائم واسعة النطاق والمنهجية في قطاع غزة، إلى جانب الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي غير المشروط الذي يتلقاه من بعض الرعاة الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، لا يسمح لهذا الكيان الا بمواصلة سياساته العدوانية وانتهاكاته. لقد أصبحت نزعته التوسعية أكثر وقاحة في جميع أنحاء المنطقة.

وقال: لقد أدت هذه الأجندة الوقحة الآن إلى جلب الصراع إلى لبنان وخلقت تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. لقد تجاهل الكيان الإسرائيلي الأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية بوقف أعماله غير القانونية ويواصل ارتكاب جرائمه في غزة ولبنان؛ هذه الأفعال التي تعتبر بوضوح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة جماعية.

ولفت الى انه قبل ثلاثة أيام فقط، ارتكب هذا الكيان جريمة أخرى وعملا عدوانيا ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واكد بان كيان الفصل العنصري والاحتلالي الإسرائيلي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين وقال: إن مجلس الأمن يمر بمنعطف حرج؛ فإما أن يتصرف بشكل حاسم لوقف آلة الحرب التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي ومنع المزيد من الإبادة الجماعية والحرب والعدوان، وإما أن يسمح ضمنيا باستمرار هذه الفظائع دون رادع.

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