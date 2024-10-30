قائد الحرس الثوري يهنئ الشيخ نعيم قاسم لانتخابه امينا عام لحزب الله

وأكد اللواء سلامي في هذه الرسالة الموجهة إلى الشيخ نعيم قاسم مساء الثلاثاء بان انتخاب سماحته أمينا عاما لحزب الله دليل على الفضائل التي يتحلى بها هذا العالم الجليل والمناضل، وحيوية طريق شهداء القدس، وخاصة آية الله الشهيد السيد حسن نصر الله.

وأضاف: إن هذا الانتخاب المبارك يضمن عدم توقف المسار المجيد للمقاومة الإسلامية في لبنان والعزم القوي لمقاتلي حزب الله الزاخرين بالفخر على إنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم والقوي، وخاصة غزة صانعة التاريخ، من نير الهيمنة وجرائم العصور الوسطى للغزاة الصهاينة وداعميهم المجرمين.

واكد بان هذا الانتخاب وجه هذه الرسالة إلى معسكر الاستكبار والصهيونية العالمية بأن الفكر والمدرسة التي اصبحت حية وتباركت بدماء الشهداء الأبرار الطاهرة لن تزول باستشهاد قادة المقاومة صناع التاريخ الذين ترعرعوا في مدرسة الإسلام وعاشوراء الحسين (ع).

وأوضح اللواء سلامي: بفضل الله، ومع استمرار النضال ضد الصهيونية وتضحيات المجاهدين والمقاومين المخلصين؛ ستظل الأمة الإسلامية والعالم الإنساني يشهد استمرار الانتصارات العظيمة لجبهة الحق والهزائم المذلة لجبهة الشر في ميدان الجهاد لتحرير القدس الشريف وتطهير جغرافية المنطقة من وجود الكيان المزيف الشرير والغاصب المتنمر.

ودعا القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في هذه الرسالة، العلي القدير بالنجاح المتزايد للأخ المكرم الشيخ نعيم قاسم وحزب الله البطل في هذه الظروف الحساسة والتاريخية للمنطقة والعالم الإسلامي.

انتهى ** 2342