برلماني لبناني: العدو لن يتمكن من التقدم البري وعاجز أمام قوة المقاومة

وقال الحاج حسن في مقابلة تلفزيونية إن "الشيخ نعيم قاسم سيقود حزب الله استكمالاً لنهج الشهيد السيد حسن نصر الله"، مبينا أنه "من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات حماية للشيخ قاسم".

وأضاف، أن "الرئيس نبيه بري هو الموكل من قيادة حزب الله بمهام التفاوض"، مشيرا الى أن "سقوف التفاوض طي الكتمان بين حزب الله والرئيس البري دعما لموقفه".

وتابع أن "التكتيك التفاوضي لحزب الله لا يكشف أسس ومبادئ التفاوض"، لافتا إلى أن "انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى توافق وطني داخل لبنان".

وأكد أن "الأولوية لدى حزب الله هي التصدي للعدوان الصهيوني بكل عزم وقوة"، مشددا على "أننا سنفشل المخطط الصهيوني من خلال قوة وصمود المقاومة".

وذكر أن "العدو لن يتمكن من التقدم البري وهو عاجز أمام قوة المقاومة"، لافتا الى "أننا بدأنا لقاءات سياسية في كتلة الوفاء للمقاومة بشأن ملف النزوح وتم الاتفاق على وجوب منع حصول أية اضطرابات".

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