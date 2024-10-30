بزشكيان: علينا ان نصل الى لغة مشتركة في المجلس الاعلى للثورة الثقافية

وقال بزشكيان في اجتماع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية عقد يوم الثلاثاء: لو كان من المقرر ان يتم تجميع الوثائق والموافقة عليها في هذا المجلس، من دون تنفيذها، نكون قد فعلنا شيئا عبثا.

واضاف: عندما يوافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية على سياسات في مجال الطب، على سبيل المثال، كمبادئ توجيهية ويبلغها إلى المؤسسات والأفراد، إلا أن الأساتذة والخبراء والمسؤولين المعنيين لم يلعبوا أي دور في عملية إعدادها ولا يقبلون ذلك، فكيف نتوقع أن يتم تنفيذها؟ فالأشخاص الذين سينفذون مجموعة من القرارات والسياسات يجب أن يقتنعوا بها.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوصل إلى لغة مشتركة، وقال: اقتراحي هو إعطاء الأولوية لقضية أو اثنتين خلال هذه الفترة من نشاط المجلس والتركيز عليها، وذلك من خلال خلق لغة مشتركة وتفاهم في القضايا للوصول الى حلول.

وفي جزء آخر من كلمته، قال الرئيس بزشكيان "مثل غيري من الرؤساء الذين سبقوني، مسؤوليتي محدودة زمنيا ويوماً ما سأترك هذا المقعد، لكن هناك دولة وهي تمضي قدماً"، واضاف: لا ينبغي أن نفعل شيئا يجعل رأس المال الاجتماعي للدولة يتناقص، وإذا حدث هذا الامر، فيجب أن نبحث لماذا حدث ذلك؟.

وأوضح : يجب أن نكون قادرين على تحقيق أهداف الثورة والدولة وما تقوم به السياسات العامة. وإذا لم يحدث ذلك في هذا السياق، فيجب التحقق من سبب عدم وصولنا إلى النتيجة.

انتهى ** 2342