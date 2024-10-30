لبنان: مجزرتان إسرائيليتان في حارة صيدا والصرفند

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة ارتقاء 8 شهداء وإصابة 21 آخرين في غارة شنّها الاحتلال على بلدة الصرفند، قضاء صيدا، جنوبي لبنان، حيث تستمر فرق الإنقاذ في رفع الأنقاض.

وارتكب الاحتلال مجزرة أخرى في حارة صيدا، جنوبي لبنان، أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين.

ونقل مراسل الميادين أنّ الدفاع المدني أيلغ بشأن إصابات، من جراء غارة ثانية استهدفت حياً سكنياً مكتظاً في حارة صيدا، حيث يواجد عدد كبير من النازحين.

وكان الاحتلال قبل ذلك استهدف حارة صيدا بغارة أولى.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أنّ 5 أشخاص أصيبوا من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية، جنوبي لبنان.

واستهدف الاحتلال بلدات الخيام وشقرا وقبريخا، وتعرّضت بلدة كفرتبنيت لعدّة غارات شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وارتكب الاحتلال مجازر في البقاع، ونفّذ أحزمة نارية، خلال ساعات ليل الإثنين وفجر الثلاثاء، أدت إلى 67 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً، وفق ما أكد مراسل الميادين.

انتهى ** 2342