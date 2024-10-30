استمرار الهجمات الجوية والمدفعية للكيان الصهيوني في اليوم الـ 389 من حرب غزة

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، أسفرت مجازر الاحتلال في بيت لاهيا، شمالي القطاع، أمس الثلاثاء، عن سقوط 123 شهيدا، إضافة إلى عشرات المفقودين والعالقين تحت الأنقاض، وذلك ضمن حرب الإبادة التي تستهدف منطقة الشمال للأسبوع الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد السياسي، لم تتضح بعد صورة الحراك الدولي الحالي للوصول إلى وقف لإطلاق النار وما إذا كان سينجح في التوصل إلى تهدئة، ولو لفترة محددة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن تقدما أحرز خلال المفاوضات، لكنه أكد أنه لا يمكن الحديث عن محتوى ما جرى، والاتصالات ما زالت جارية.

وقالت مصادر إخبارية إن اتصالات إسرائيلية تجرى مع المصريين بشأن مزيد من التوضيح للتصور المصري الخاص بالتهدئة ووقف إطلاق النار.

وأعلنت المصادر عن استشهاد 3 فلسطينيين جراء القصف الذي استهدف منزلاً لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

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