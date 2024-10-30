مقتل 80 إسرائيليا خلال أكتوبر الجاري

وقالت الإذاعة في تقرير لها مساء الثلاثاء: منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الأسود الجاري قتل 80 جنديا ومدنيا إسرائيليا في المعارك وفي أحداث الحرب.

وأضافت: قتل 64 عنصرا من القوات الأمنية الإسرائيلية و16 مدنيا.

وتفصيلا، قالت الإذاعة إن 33 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا في المناورة البرية في جنوب لبنان، و19 في المناورة البرية بقطاع غزة خلال أكتوبر الجاري.

كما قتل 4 جنود في 13 أكتوبر، بقصف بطائرة مسيرة استهدف قاعدة تدريب لواء غولاني في منطقة بنيامينا قرب حيفا (شمال)، وأصيب نحو 60 آخرون.

ووفق الإذاعة قتل 3 جنود إسرائيليين خلال أكتوبر أيضا بصواريخ حزب الله على الحدود اللبنانية، حيث يقصف الحزب بشكل معتاد تجمعات للقوات الإسرائيلية بالمنطقة.

كذلك قتل جنديان إسرائيليان في الرابع من أكتوبر في هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من العراق على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وأصيب نحو عشرين آخرين.

وبعد ذلك بيومين، قالت الإذاعة قتلت شرطية من حرس الحدود الإسرائيلية في عملية إطلاق نار في بئر السبع (جنوب)، وأصيب 10 آخرون في الهجوم.

ومنتصف أكتوبر قتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار على الطريق 4 قرب أسدود (جنوب).

وفي 22 من ذات الشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في لواء ناحال، في حادث سيارة عملياتي في منطقة غلاف غزة قرب القطاع، وفق ذات المصدر.

ووفق الإذاعة قتل 7 مدنيين إسرائيليين بصواريخ حزب الله في حوادث متفرقة بمنطقة الجليل شمالا خلال أكتوبر، بينهم 2 في كريات شمونة، و2 في مجد الكروم وواحد في يرؤون وواحد في عكا وواحد في معالوت ترشيحا.

ومطلع الشهر الجاري قتل 7 مدنيين إسرائيليين وأصيب 16 آخرون في عملية إطلاق نار في يافا قرب تل أبيب (وسط).

وفي 10 أكتوبر قتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها قبل ذلك بيوم واحد في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمال تل أبيب، أسفرت ايضا عن إصابة 6 آخرين.

كما قتل إسرائيلي في عملية دهس قرب قاعدة جليلوت العسكرية برمات هشارون وسط إسرائيل في 27 أكتوبر الجاري وأصيب 36 آخرين، وفق إذاعة الجيش.

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