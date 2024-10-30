الحكومة اليمنية بصنعاء تبارك انتخاب الشيخ "نعيم قاسم" أمينا عاما لحزب الله

وقالت حكومة الجمهورية اليمنية بصنعاء في بيان لها، "إننا في الحكومة اليمنية نثمن ونقدر الدور المحوري الذي يقوم به حزب الله في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة، ومواجهة العدو الإسرائيلي الذي يحتل أجزاء من الأرض العربية ويمارس العدوان ويرتكب المجازر الوحشية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأكد البيان أن هذا الانتخاب يعزز مسيرة الحزب ويمنحه زخما جديدا لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه لبنان وفلسطين وشعوب المنطقة.

وأعرب البيان عن الثقة الكاملة في أن القيادة الجديدة لحزب الله، ستواصل المشوار الجهادي لشهيد المسلمين والإنسانية القائد الكبير السيد "حسن نصر الله"، بعزم وصبر وثبات واستعانة بالله تعالى، وثقة به، وتوكل عليه، لتعزيز دور حزب الله كقوة فعالة ورائدة في مواجهة العدو الإسرائيلي، وفي خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وتقدمت حكومة الجمهورية اليمنية بصنعاء بخالص التقدير لكوادر وأعضاء حزب الله الذين أثبتوا على الدوام شجاعتهم وولائهم وإخلاصهم لمبادئ الحزب النبيلة، مؤكدة التزامهم الثابت بالقضية الفلسطينية العادلة وبالتحرير، وهو ما شكل منارة أمل للمنطقة بأسرها.

وأضافت: "إننا نؤكد أننا نقف بثبات إلى جانبهم في مواجهة أي تحد أو محنة، سائلة أن ينعم على لبنان وشعبه بالأمن والاستقرار، ويوفق حزب الله في مهمته النبيلة في الدفاع عن لبنان وفلسطين".

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