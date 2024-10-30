٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٠٧ م
رمز الخبر: 85644319
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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ممثل الأمين العام لحركة النجباء في إيران:

ممثل الأمين العام لحركة النجباء في إيران: تبيين انجازات المقاومة يحظى ببالغ الاهمية

٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٠٧ م
رمز الخبر: 85644319
ممثل الأمين العام لحركة النجباء في إيران: تبيين انجازات المقاومة يحظى ببالغ الاهمية

طهران/ 30 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال ممثل الأمين العام لحركة النجباء في إيران السيد "عباس الموسوي"، إن أهم واجبات المسلمين اليوم هي شرح الانجازات التي حققتها المقاومة وصمودها امام العدو الصهيوني مضيفا: ان نتيجة طوفان الأقصى برزت في صحوة الأمم وشعوب العالم.

وخلال الملتقى العلمي عقد اليوم في جامعة الامام الصادق بطهران تحت عنوان  "الكيان الصهيوني والعالم الإسلامي؛ من انتهاك حقوق الانسان الى انتهاك الكرامة الانسانية" قال الموسوي، إن طوفان الأقصى ساهمت في صحوة مختلف شعوب العالم و كشفت عن مستوى قسوة وجرائم الكيان الصهيوني في العالم، حيث شهدنا احتجاجات في الجامعات الأمريكية والأوروبية، ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

واضاف:  إن  الغرب و بعض المؤسسات الدولية یدعم جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني البريء والمظلوم.

ممثل الأمين العام لحركة النجباء في إيران: تبيين انجازات المقاومة يحظى ببالغ الاهمية

وتابع قائلا: إن جرائم العدو الصهيوني لا يمكن حصرها، والأمم المتحدة وبدلا من القیام بواجبها تدعم العدو.
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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