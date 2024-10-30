اللواء باقري: انتخاب أمين عام جديد لحزب الله مؤشر على اقتدار جبهة المقاومة

وفي رسالة وجهها الى حجة الإسلام الشيخ نعيم قاسم، كتب اللواء باقري:" ان الانتخاب التاريخي لفخامتكم لمنصب الأمين العام لحزب الله اللبناني في الظرف الخطير الراهن، هو مظهر من مظاهر جهوزية جبهة المقاومة الأبية واقتدارها المتنامي وحزب الله بطل لبنان، على تجاوز الأزمات والتغلب حتما على العدو الصهيوني مصاص الدماء.

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية على ان الأمة الإسلامية والمجاهدين المخلصين في طريق تحرير القدس الشريف، على ثقة من أن خليفة "سيد المقاومة" الصالح والشجاع سيقود حزب الله البطل والفخور بالقوة والشجاعة وسيكون مصدر عزة وعظمة وشرف لجبهة المقاومة العظيمة، وخاصة لبنان العزيز.

واضاف :إن شاء الله،فان هذا الاختيار الميمون سيجعل درع المقاومة وعزيمة مجاهدي حزب الله صانعي التاريخ أقوى وأكثر إشراقا في مواجهة جبهة الشر، وسيسرع عملية انهيار الكيان الصهيوني المجرم والزائف.

وختم رسالته هذه :"أسأل الله العلي القدير المزيد من التكريم والنجاح لذلك العلامة المثقف والقائد الحكيم والشجاع في مواصلة مسيرة شهداء المقاومة، وخاصة "السيد حسن نصر الله" ،دفاعا عن شعب وأرض لبنان وقضية الشعب الفلسطيني المظلوم".

هذا وقد أعلن حزب الله اللبناني بعد ظهر الثلاثاء، انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما له بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، والذي يعد شخصية متعددة الأبعاد وتجربة كنائب الأمين العام للحزب، وهو مدرس مادة الكيمياء ورجل دين متأثر بافكار الإمام روح الله الخميني (رض) والإمام موسى الصدر.

كما ذكر حزب الله في بيانه :إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفي، على العمل معا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إن الله قوي عزيز.

انتهى**ر.م