٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85644638
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الرئيس بزشكيان : معاً نستطيع تحقيق القوة والوحدة الوطنية في البلاد

٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٨ م
رمز الخبر: 85644638
الرئيس بزشكيان : معاً نستطيع تحقيق القوة والوحدة الوطنية في البلاد

طهران / 30 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - قال رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان : لا فرق بين ابناء الشعب الايراني بمختلف انتماءتهم القومية، عربا كانوا او اعاجم او بلوش؛ الكل يعيش جنبا الى جنب في هذا البلد؛ ومعنا نستطيع تعزيز قدراتنا وتحقيق الوفاق الوطني في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي تراسه الرئيس بزشكيان اليوم الاربعاء؛ حيث جرى اختيار "منصور بيجار" محافظا جديدا لمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).

ولفت رئيس الجمهورية، في جانب من تصريحاته اليوم، الى ان تحسين الوضع المعشي لاهالي سيستان وبلوشستان، ياتي ضمن الهواجس الرئيسية لدى حكومته؛ داعيا المحافظ الجديد الى العمل المشترك من اجل ذلك.

واردف الرئيس بزشكيان : ان فرص الترانزيت المتاحة في سيستان وبلوشستان، تعزز التعامل التجاري بين هذه المحافظة ودول الجوار بما فيها المطلة على شواطئ مكران.

انتهى ** ح ع

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