بقائي: الكيان الصهيوني بصدد وقف انشطة "الاونروا" في فلسطين بشكل تام

وكتب بقائي على حسابه في منصة "اكس": بعد قتل اكثر من 230 شخصا من موظفي وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، فان الكيان الغاصب يحاول اليوم ايقاف انشطة هذه الوكالة في فلسطين بشكل كامل.

واضاف ان هذا الاجراء هو شنيع وجائر، وستكون له تداعيات شديدة، لان الاونروا هي منظمة "غير قابلة للاستبدال" وضرورية، ومن دونها ستنهار، عملية الإغاثة والاعمال الانسانية في غزة.

وتابع ان هذه القضية يمكن اعتبارها جزء من خطة اعتبرها المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون فلسطين، كمؤشر على الابادة الجماعية واضاف ان هذه الخطة، هي امتداد للمسار الذي طُبق على مدى عقود من خلال الاطماع بالارض والتطهير العرقي للفلسطينيين وهدفه حذف الفلسطييين عن ارض فلسطين.

واكد الناطق باسم الخارجية في الختام ان العالم يجب ان يتصرف بحزم وان يمنع القضاء الكامل على هذه المنظمة التي يصل عمرها الى 75 عاما على يد الكيان الصهيوني وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من ابسط حقوقهم الانسانية.