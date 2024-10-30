٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:١٦ م
رمز الخبر: 85644784
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journalistکاظم شماعییان

الابقاء على محمد رضا فرزين، رئيسا للبنك المركزي الايراني

٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:١٦ م
رمز الخبر: 85644784
الابقاء على محمد رضا فرزين، رئيسا للبنك المركزي الايراني

طهران/ 30 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – تم بمرسوم من رئيس الجمهورية الابقاء على محمد علي فرزين رئيسا للبنك المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا الرئيس بزشكيان في مرسوم التعيين، فرزين، الى العمل بجد لتطبيق اهداف وثيقة الآفاق والسياسة العامة المصادق عليها من قبل قائد الثورة لتحقيق اهداف الحكومة ومعالجة قضايا البلاد.

واشار رئيس الجمهورية الى قرار مجلس الوزراء وتنفيذا للبندين 2 و 3 من قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام فيما يخص كيفية ادارة البنك المركزي، قائلا انه يبقي على فرزين رئيس للبنك المركزي حتى نهاية الدورة المقررة.

يذكر ان تعيين رئيس البنك المركزي يتم باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وبعد تصديق مجلس الوزراء عليه، وتاييد ومرسوم رئيس الجمهورية بهذا الشان.

وتبلغ فترة تولي رئاسة البنك المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية خمس سنوات ولا مانع من انتخابه لدورة ثانية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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